Женщина обокрала 80-летнего курянина

80-летний курянин, вернувшись от родственников, обнаружил, что дверь его дома выбита, а внутри беспорядок. При беглом осмотре выяснилось, что пропали деньги. Мужчина обратился в полицию. Жители близлежащих домов и прохожие видели женщину, которая во время отсутствия хозяина выходила из его дома. У правоохранительных органов появилось описание подозреваемой. Уже через несколько часов ее задержали в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос, где украденные деньги, вразумительного ответа полицейские получить не смогли. За появление в общественном месте в состоянии опьянения женщине грозит штраф до 1,5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Кроме того, по окончанию расследования за кражу с незаконным проникновением в жилище ей может грозить до 5 лет лишения свободы - сообщили в УМВД.