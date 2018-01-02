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Ревизоры нашли во дворах Курска выброшенные ели и скользкие дорожки

Сегодня, 08:13
Ревизоры нашли во дворах Курска выброшенные ели и скользкие дорожки
Сотрудники комитета экологической безопасности и природопользования, городской инспекции по ЖКХ и благоустройству, управления муниципального контроля побывали во дворах Курска и зафиксировали десятки нарушений. Недобросовестные управляющие компании не расчищают от снега придомовые территории, "забывают" посыпать антигололёдной смесью пешеходные дорожки и входы в подъезды. Далеко не все обслуживающие организации занялись ликвидацией сосулек на кровлях домов. На площадках с мусорными контейнерами, конечно, не вывозятся ели. Сотрудники комитета экологической безопасности  Курска составили 11 протоколов об административных правонарушениях, и это только в Центральном округе. Еще 8 - в Сеймском. В Железнодорожном округе управляющим компаниям направили 4 обращения по устранению выявленных нарушений в кратчайшие сроки. Коммунальщиков, которые плохо справляются со своими обязанностями, будут штрафовать.

 

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