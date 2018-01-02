Специалисты технического блока Курскэнерго повышают квалификацию

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» уделяется большое внимание обучению персонала. Энергетики повышают квалификацию на базе учебных заведений, соответствующие программы реализуются и непосредственно на предприятии.

В январе в Пункте тренировки оперативного персонала Курскэнерго прошел обучающий семинар для главных инженеров районов электрических сетей (РЭС) и инженеров управления производственной безопасности и производственного контроля филиала. В нем приняли участие более 60 человек.

Программа занятий была подготовлена с учетом приоритетов производственной деятельности филиала. В частности, важное место в ней было отведено вопросам охраны труда и промышленной безопасности, организации безопасного проведения работ, технической эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. Часть курса была посвящена изменениям в работе с распорядительными, отчетными и другими нормативными документами. Также речь шла о путях повышения качества проведения ремонтных работ на энергообъектах.

«Курскэнерго регулярно организовывает обучение для разных категорий работников. Это способствует улучшению качества их профессиональных знаний, снижению уровня травматизма и, как следствие, увеличению производительности труда», - отмечает заместитель главного инженера-начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Курскэнерго Виктор Соколов.



