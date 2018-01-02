Таможня задержала крупную коллекцию старинных монет Австро-Венгерской империи

Курская таможня обнаружила у 48-летнего россиянина старинные монеты времен Австрийской империи, представляющие культурную ценность. Мужчина въехал на легковушке «Мицубиси» с территории Украины. Металлодетектор сработал, когда он проходил досмотр. В его барсетке нашли пакет с монетами и другими металлическими предметами. Россиянин пояснил, что приобрел это на рынке во Львове в подарок для московских друзей. О том, что старинные монеты подлежат таможенному декларированию при ввозе в Россию, якобы не знал. Все изъятые предметы: 27 монет, пломба, иконка-образок, фрагмент знака и колокольчик - направили на экспертизу, она признала их культурной ценностью. Монеты разного номинала, разного года чеканки и разной степени сохранности. Самая старая из монет – «1/2 крейцера 1776» отчеканена во времена императрицы Марии Терезии и первого раздела Польши, по итогам которого Галиция вошла в состав Австрийской империи.

Столь крупная коллекция монет времен Австрийской империи впервые задерживается Курской таможней. Составлен протокол об административном правонарушении. Окончательное решение по делу вынесет суд. Нарушителю грозит штраф и возможная конфискация культурных ценностей.