В Курской области ожидаются гололедица, мокрый снег и туман

В Курской области прогнозируют неблагоприятные погодные условия – предупреждают в МЧС со ссылкой на местный Гидрометцентр. Начиная с 9 часов сегодняшнего вечера ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололёд, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер усилится, его порывы могут достигать 16 м/с. И если ночью будет минус, то уже завтра температурные «качели» от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Участников дорожного движения призывают быть внимательными и осторожными.



