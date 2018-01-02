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В Курской области ожидаются гололедица, мокрый снег и туман

Вчера, 17:05
В Курской области ожидаются гололедица, мокрый снег и туман
В Курской области прогнозируют неблагоприятные погодные условия – предупреждают в МЧС со ссылкой на местный Гидрометцентр. Начиная с 9 часов сегодняшнего вечера ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололёд, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер усилится, его порывы могут достигать 16 м/с. И если ночью будет минус, то уже завтра температурные «качели» от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Участников дорожного движения призывают быть внимательными и осторожными.

 

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