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Задержан серийный дачный вор

Сегодня, 08:13
Задержан серийный дачный вор
Курские полицейские задержали подозреваемого в серии дачных краж, совершенных прошлой осенью. Им оказался 30-летний ранее судимый уроженец Медвенского района. На счету злоумышленника порядка 10 хищений с участков, которые хозяева покинули на зиму. Заявления о преступлениях стали поступать уже в новом году после того, как многие, решив проверить свое имущество, обнаруживали, что исчезли ценные вещи. Злоумышленник без труда проникал внутрь помещений и похищал все, что мог унести. В дальнейшем краденое продавал знакомым или первым встречным по бросовой цене. Сейчас оценивают нанесенный вором ущерб. По факту краж возбуждено уголовное дело. 

 

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