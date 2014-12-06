Задержан серийный дачный вор

Курские полицейские задержали подозреваемого в серии дачных краж, совершенных прошлой осенью. Им оказался 30-летний ранее судимый уроженец Медвенского района. На счету злоумышленника порядка 10 хищений с участков, которые хозяева покинули на зиму. Заявления о преступлениях стали поступать уже в новом году после того, как многие, решив проверить свое имущество, обнаруживали, что исчезли ценные вещи. Злоумышленник без труда проникал внутрь помещений и похищал все, что мог унести. В дальнейшем краденое продавал знакомым или первым встречным по бросовой цене. Сейчас оценивают нанесенный вором ущерб. По факту краж возбуждено уголовное дело.



