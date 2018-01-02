Специалисты Курскэнерго в 2017 году пресекли порядка 500 фактов хищения электроэнергии

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по предотвращению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в 2017 году.





В ходе рейдовой работы, проведенной сотрудниками электрических сетей, специалистами управления учета электроэнергии и службы безопасности филиала, в указанный период было выявлено 475 фактов незаконного энергопотребления.





Энергетиками приняты меры по возмещению ущерба. По итогам двенадцати месяцев недобросовестными потребителями произведены выплаты по 450 фактам безучетного и бездоговорного потребления. С остальных нарушителей задолженность будет взыскиваться в судебном порядке.

Энергетики напоминают, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Следует отметить, что с 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за энерговоровство. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Специалисты Курскэнерго обращаются к жителям Курской области с просьбой сообщать об известных им фактах энерговоровства по телефону горячей линии 8-800-50-50-115, по телефону +7 915 -38-000-38 в Teleram и Viber (все звонки бесплатные), а также в районы электрических сетей.



