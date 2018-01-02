поиск по сайту
 

Курские приставы отправили на родину трех мигрантов

Сегодня, 08:03
Курские приставы отправили на родину трех мигрантов
Курские приставы доставили до пунктов пропуска через Государственную границу России трех незаконных мигрантов: одного молдаванина и двух украинцев. Мигрантов с документами передали пограничникам для дальнейшей отправки на родину. Как пояснили в ведомстве, суд признал иностранцев виновными в совершении административного правонарушения. Мигранты не покинули нашу страну по истечении срока пребывания. В результате они получили наказание в виде административного выдворения за пределы России. Этой процедуры они дожидались в спецучреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению. Всего же в 2017-м году приставы отправили домой 144 мигранта. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама