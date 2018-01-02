Курские приставы отправили на родину трех мигрантов

Курские приставы доставили до пунктов пропуска через Государственную границу России трех незаконных мигрантов: одного молдаванина и двух украинцев. Мигрантов с документами передали пограничникам для дальнейшей отправки на родину. Как пояснили в ведомстве, суд признал иностранцев виновными в совершении административного правонарушения. Мигранты не покинули нашу страну по истечении срока пребывания. В результате они получили наказание в виде административного выдворения за пределы России. Этой процедуры они дожидались в спецучреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению. Всего же в 2017-м году приставы отправили домой 144 мигранта.



