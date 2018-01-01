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Директор спортшколы присвоила 60 тысяч за несуществующую секцию по волейболу

Вчера, 14:10
Директор спортшколы присвоила 60 тысяч за несуществующую секцию по волейболу
В Обояни состоялся суд над бывшим директором спортивной школы. Ее признали виновной в мошенничестве. Как сообщили в прокуратуре, с сентября 2015 по июнь 2017 года женщина совершила хищение средств, принадлежащих Администрации Обоянского района. Для этого она предоставляла ложные сведения о проведении занятий в спортивно-оздоровительной группе по волейболу. На основании этих данных тренеру-преподавателю назначили ежемесячные выплаты. Таким способом директору спортшколы удалось заработать на несуществующей секции почти 56 тысяч рублей. Суд приговорил мошенницу к условному сроку в 2 года и штрафу в 30 тыс. руб. В прокуратуре подчеркнули, что причиненный ущерб был полностью возмещен.

 

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