Директор спортшколы присвоила 60 тысяч за несуществующую секцию по волейболу

В Обояни состоялся суд над бывшим директором спортивной школы. Ее признали виновной в мошенничестве. Как сообщили в прокуратуре, с сентября 2015 по июнь 2017 года женщина совершила хищение средств, принадлежащих Администрации Обоянского района. Для этого она предоставляла ложные сведения о проведении занятий в спортивно-оздоровительной группе по волейболу. На основании этих данных тренеру-преподавателю назначили ежемесячные выплаты. Таким способом директору спортшколы удалось заработать на несуществующей секции почти 56 тысяч рублей. Суд приговорил мошенницу к условному сроку в 2 года и штрафу в 30 тыс. руб. В прокуратуре подчеркнули, что причиненный ущерб был полностью возмещен.



