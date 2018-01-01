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Курянка транжирила деньги с чужой кредитки

Вчера, 14:48
Курянка транжирила деньги с чужой кредитки
В Курске женщина похитила деньги с чужой банковской карты. Впрочем, это стало возможно из-за невнимательности и беспечности потерпевшего. Молодой человек забыл в банкомате свою кредитку. И её забрала женщина, оказавшаяся поблизости. Снять наличность она не смогла, но воспользовалась картой для безналичной оплаты товаров в магазинах. Общая сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей. Полицейские отследили все транзакции по краденой кредитке и использовали для раскрытия преступления возможности систем видеонаблюдения. Женщину задержали, она признала свою вину и сотрудничает со следствием. В ближайшее время она планирует полностью компенсировать финансовые потери потерпевшего. За кражу курянке грозит до двух лет лишения свободы.

 

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