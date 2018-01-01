МРСК Центра в 2017 году отремонтировала свыше 16 тысяч километров линий электропередачи

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы 2017 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей.

Энергетики провели комплексный ремонт 162 подстанций 35-110 кВ. Отремонтированы 4 494 трансформаторные подстанции напряжением 0,4/6-10 кВ и 16,2 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 112 % и 103 % к плану нарастающим итогом соответственно. Расчищено 11,7 тысяч га просек воздушных линий (103 % к плановым показателям нарастающим итогом). На реализацию ремонтной программы направлено 2,1 млрд. рублей.

В минувшем году компания провела капитальный ремонт целого ряда крупных и значимых объектов в регионах своей деятельности. В их числе - подстанции 110/35/10 кВ «Красная Яруга» в Белгородской области, «Медновский водозабор» в Тверской области, «Обоянь» в Курской области и «Шестихино» в Ярославской области; подстанции 110/6кВ «Трубная-2» в Липецкой области и «Высокое» в Брянской области. На подстанции 110/35/10 кВ «Коммаш» в Орловской области проведен поэлементный ремонт основного силового оборудования.

Подстанция «Красная Яруга» обеспечивает электроснабжение порядка 15 000 потребителей Белгородчины. Центр питания «Коммаш» снабжает мощностью АО «Мценский завод коммунального машиностроения» – крупного производителя дорожной и коммунальной техники. Тверская подстанция «Медновский водозабор» питает электроэнергией одноименный водозабор, снабжающий водой город Тверь.

Курская «Обоянь» снабжает электроэнергией Обоянский район с населением 35 тысяч человек, в том числе ЗАО «Изоплит» - одного из основных производителей древесных плит в Центральной России и крупное семеноводческое предприятие ЗАО «Артель». Одними из крупнейших потребителей подстанции «Шестихино» являются подстанции 110 кВ ООО «Транснефть-Балтика», обеспечивающего эксплуатацию магистральных нефтепроводов Балтийской трубопроводной системы. Ремонт подстанции «Трубная-2» осуществлен с целью обеспечения электроснабжением строящегося нового микрорайона «Звездный» города Липецка. От брянской подстанции «Высокое» запитан участок нефтепровода «Дружба». .

Также в ряде филиалов МРСК Центра в 2017 году проведен ремонт значимых для региональных энергосистем воздушных ЛЭП. В Курскэнерго отремонтировали воздушную линию (ВЛ) 110 кВ «Садовая-Лесная», обеспечивающую электроснабжение центральной части Курска. Специалисты Липецкэнерго с целью повышения надежности электроснабжения Елецкого и Университетского микрорайонов города Липецка провели ремонт ВЛ 110 кВ «Центролит- левая».

В смоленском филиале МРСК Центра проведен ремонт ВЛ 110 кВ №103 и №104 "Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная", принимающих участие в питании ОАО "Ярцевский литейный завод" - ведущего предприятия региона по производству чугунного литья. А в филиале «Ярэнерго» - воздушной линии 110кВ «Шестихинская-1», участвующей в электроснабжении особо значимых транзитных объектов нефтяной и газовой промышленности Рыбинского района Ярославской области.

Реализация ремонтной программы МРСК Центра позволяет обеспечивать качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени способствует бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса компании в этих регионах в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.