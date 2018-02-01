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Таможенники изъяли почти полтонны контрабандной обуви

Сегодня, 12:43
Таможенники изъяли почти полтонны контрабандной обуви
В пункт пропуска Крупец въехал большегруз с полуприцепом, зарегистрированный на Украине. Представитель фирмы-перевозчика предоставил курским таможенникам комплект документов, подтверждающих ввоз в Россию  обуви украинского производства общим весом около 10 тонн. Однако после пересчета и взвешивания выявили излишки - 64 картонных короба с обувью весом более  400 килограммов. «Лишний» товар изъяли. В отношении фирмы-перевозчика из Украины составлен протокол об административном правонарушении.  Организации грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара. 

 

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