Таможенники изъяли почти полтонны контрабандной обуви

В пункт пропуска Крупец въехал большегруз с полуприцепом, зарегистрированный на Украине. Представитель фирмы-перевозчика предоставил курским таможенникам комплект документов, подтверждающих ввоз в Россию обуви украинского производства общим весом около 10 тонн. Однако после пересчета и взвешивания выявили излишки - 64 картонных короба с обувью весом более 400 килограммов. «Лишний» товар изъяли. В отношении фирмы-перевозчика из Украины составлен протокол об административном правонарушении. Организации грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара.



