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В Советском районе муниципальное предприятие без лицензии незаконно заработало 13 миллионов

Сегодня, 13:02
В Советском районе муниципальное предприятие без лицензии незаконно заработало 13 миллионов
Возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Кшенское». Он подозревается в предпринимательской деятельности без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, с февраля 2015 по июнь 2016 года директор МУП «Кшенское» организовал технологический процесс водоснабжения жителей поселка Кшенский, обеспечивающий незаконную добычу подземных вод из водозаборов, их транспортировку и отпуск добытой воды питьевого качества населению и иным абонентам. Также он организовал технологический процесс по сбору, транспортировке и размещению отходов 1-4 классов опасности. При этом у предприятия отсутствовали соответствующие лицензии на пользование участками недр и размещение опасных отходов. В результате МУП «Кшенское» получило незаконный доход от осуществления предпринимательской деятельности без лицензий в размере более 12 миллионов 900 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.

 

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