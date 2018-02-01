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Грабитель отказался от всей выручки, взяв всего 5 тысяч

Сегодня, 11:48
Грабитель отказался от всей выручки, взяв всего 5 тысяч
Полицейские раскрыли разбойное нападение на продуктовый магазин в Курске. Как  уточнили в УМВД, преступление было совершено в конце прошлого года, сейчас дело уже готовится к направлению в суд. 
Днем продавец сидела за кассой, когда в торговый зал вошёл мужчина в тёмной одежде и спросил, как идёт торговля. Затем, не привлекая внимания, злоумышленник вытащил нож и приставил его к горлу женщины, требуя деньги. Испугавшись, она вытащила из кассы всю дневную выручку. Но налётчик сказал, что ему нужно только 5 тысяч рублей, взял деньги одной банкнотой и ушёл. С места преступления изъяли записи камер видеонаблюдения, по ним грабителя и вычислили. Его задержали, а позже по решению суда арестовали. Потерпевшая опознала злоумышленника. В СИЗО специалисты опросили его с применением полиграфа. Исследование также подтвердило причастность ранее судимого мужчины к совершённому разбойному нападению. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, он может получить десятилетний тюремный срок. 

 

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