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Средняя зарплата курян превысила 26,5 тысяч рублей

Сегодня, 08:15
Средняя зарплата курян превысила 26,5 тысяч рублей
Курскстат рассказал о средней зарплате курян за период с января по ноябрь 2017 года. Как выяснилось, она неуклонно растет и теперь составляет 26600 рублей. Если верить статистике, средний уровень оплаты труда в сельском хозяйстве еще выше– 26800 рублей, в промышленном комплексе – почти 31 тысячу. Меньше всего зарабатывают занятые в сфере торговли – 21600 рублей. На обрабатывающих производствах, в строительстве и других предприятиях платят в среднем более 25 тысяч рублей в месяц. 

 

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