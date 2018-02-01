Пьяным курянам, угнавшим за ночь две машины, из-за поломки пришлось добираться домой пешком

Курские полицейские установили личности угонщиков-неудачников. Молодые люди распивали спиртное в центре города. Когда деньги закончились, решили добраться до дома на чужом автомобиле. Злоумышленники вскрыли и завели ВАЗовскую «пятёрку», стоявшую в одном из дворов. Но через несколько кварталов машина заглохла. Тогда подозреваемые угнали ещё один отечественный автомобиль, правда, и на нем поездка оказалась недолгой. После очередной неудачи с транспортом куряне продолжили путь пешком. Обоих угонщиков удалось задержать. Один из них - ранее судимый 22-летний житель Сеймского округа, а его подельник - уроженец одной из деревень Курского района. Сейчас они дают признательные показания и сотрудничают со следствием. За два угона, совершённых в одну ночь, каждый из задержанных будет в ближайшее время привлечён к уголовной ответственности. Им грозит до 7 лет лишения свободы.