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Пьяным курянам, угнавшим за ночь две машины, из-за поломки пришлось добираться домой пешком

Вчера, 17:12
Пьяным курянам, угнавшим за ночь две машины, из-за поломки пришлось добираться домой пешком
Курские полицейские установили личности угонщиков-неудачников. Молодые люди распивали спиртное в центре города. Когда деньги закончились, решили добраться до дома на чужом автомобиле. Злоумышленники вскрыли и завели ВАЗовскую «пятёрку», стоявшую в одном из дворов. Но через несколько кварталов машина заглохла. Тогда подозреваемые угнали ещё один отечественный автомобиль, правда, и на нем поездка оказалась недолгой. После очередной неудачи с транспортом куряне продолжили путь пешком. Обоих угонщиков удалось задержать. Один из них - ранее судимый 22-летний житель Сеймского округа, а его подельник  - уроженец одной из деревень Курского района. Сейчас они дают признательные показания и сотрудничают со следствием. За два угона, совершённых в одну ночь, каждый из задержанных будет в ближайшее время привлечён к уголовной ответственности. Им грозит до 7 лет лишения свободы. 

 

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