Попавшийся в четвертый раз пьяным за рулем курянин получил реальный срок

В Курске 39-летний любитель нетрезвым покататься за рулем полгода проведет в колонии-поселении. Как пояснили в прокуратуре, в очередной раз мужчину, который управлял автомобилем «Рено Логан», задержали за пьяную езду в сентябре 2017 года. Выяснилось, что ранее курянин трижды привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. По приговорам судов он отбывал наказание в виде обязательных работ. Судимость за предыдущее преступление не погашена. Прокурор предложил назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы. Суд согласился с мнением гособвинителя и приговорил курянина к шести месяцам колонии-поселения. Кроме того он лишен права управления транспортными средствами на три года.