Сегодня в Курске откроют памятник Неизвестному Защитнику города. Торжества начнутся в 11 часов на территории Михайловского храма, что на улице Карла Либнехта. В мероприятии примут участие представители городской администрации, Курской епархии, профессионального союза военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Курской области. Напомним, 8 февраля мы отметим 75-летие освобождения Курска от немецких захватчиков.



