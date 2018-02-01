В Курске пьяный нелегал ограбил студента

Полицейские по горячим следам раскрыли разбой, совершенный в частном секторе Железнодорожного округа Курска. Вечером неизвестный напал на улице Восточная на студента. Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал отдать деньги и ценности. Завязалась небольшая потасовка, в результате которой потерпевший получил несколько ударов по лицу и лишился своего портфеля и мобильника. Происходящее увидели местные жители, которые помогли молодому человеку обратиться в полицию. Дежурный наряд ППС, получив описание, нашли грабителя неподалеку от места преступления. Выяснилось, что он является гражданином одного из государств СНГ и в Курске находится незаконно и без документов. Нелегал был пьян и при задержании оказал неповиновение сотруднику полиции. За эти правонарушения его привлекут к административной ответственности, а за разбой он ответит уже по уголовному законодательству.