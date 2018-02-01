Дмитрий Саутин пожелал удачи спортсменам Центрально-Черноземного банка

6 февраля 2018 года, г. Воронеж. В Сочи стартовала VII Зимняя Сбербанкиада, в которой принимают участие спортсмены Группы Сбербанк из России, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Австрии, Чехии и Турции. Всего на спортивных аренах выступят более 1000 участников.

За победу в общекомандном зачёте поборются 22 команды, включая сборную Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. В нее вошли представители Белгородского, Воронежского, Курского, Липецкого, Орловского и Тамбовского отделений, а также представители аппарата Центрально-Черноземного банка и Подразделений центрального подчинения (ПЦП), расположенных в Воронеже.

- Надеюсь, что прекрасный праздник в Сочи станет ещё одним стимулом для коллектива, чтобы добиться еще более высоких результатов, – отметил Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Для большинства наших сотрудников спорт является неотъемлемой частью жизни, что само по себе отражает их лидерскую позицию. Успехи на соревнованиях обязательно отразятся на результатах работы банка, и я искренне желаю коллегам побед!

Накануне отъезда в Сочи спортсмены встретились с двукратным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду, Почетным гражданином Воронежа, заслуженным мастером спорта России Дмитрием Саутиным. Знаменитый спортсмен вдохновил сотрудников Центрально-Черноземного банка на победы и рекорды, поделившись своими секретами успеха.

- Самое главное – быть в себе уверенным и идти только вперед, ведь все в ваших силах! – обратился чемпион к спортсменам банка. - Вы вместе – большая команда, которая просто обязана достойно выступить и привезти медаль и даже не одну.

За четыре дня VII Зимней Сбербанкиады в Сочи будут разыграны медали в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, хоккее и квесте. Пожелаем землякам успехов!