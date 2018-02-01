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Пьяный курянин несколько дней катался на чужом ВАЗе

Вчера, 16:33
Пьяный курянин несколько дней катался на чужом ВАЗе
В Железногорске задержан подозреваемый в угоне. Как рассказали в УМВД, пьяный мужчина после ссоры с близкими на проспекте Дериглазова Курска заметил ВАЗ без сигнализации, к тому же оставленный хозяевами открытым. Без проблем заполучив транспорт, он отправился к друзьям в Железногорск, где продолжил пьянствовать. Хозяин угнанной машины заявил о пропаже спустя несколько дней. Ориентировку на автомобиль передали всем наружным постам. Во время очередного дежурства полицейские заметили разыскиваемую машину. В ходе непродолжительного преследования водитель автомобиля был блокирован. За рулем он находился в состоянии опьянения. Мужчина сознался в преступлении, объяснив все воздействием алкоголя. Подозреваемый ранее был судим за кражи. По факту угона возбуждено уголовное дело.  

 

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