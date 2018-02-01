В Курске стартует проект «История одного памятника»

Сегодня в Курске пройдет первое мероприятие проекта «История одного памятника». В нашем городе около 230 памятников и памятных знаков. Цель проекта— еще раз обратить внимание курян на памятники, расположенные в Курске, вспомнить историю их создания, встретиться с авторами или авторскими коллективами, услышать рассказы о времени их установки. Сегодня участники соберутся у памятника, установленного на могиле Степана Перекальского, она находится на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны. Перекальский погиб во время освобождения Курска 8 февраля 1943 года. Накануне куряне отметили 75-летие этого события и почтили память героев. Напомним, оккупация Курска фашистами продолжалась 15 месяцев.



