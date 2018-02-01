Сотрудники Курскэнерго приняли участие в мероприятии, посвященном 75-летию освобождения Курска

Представители профсоюзной организации и Совета ветеранов филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приняли участие в памятном мероприятии, посвященном 75-ой годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков. На мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны энергетики совместно с первыми лицами и гостями города возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память бойцов, совершивших бессмертный подвиг.





Также представители Курскэнерго возложили цветы к памятнику Степану Перекальскому – командиру 1089-го стрелкового полка, одному из освободителей города. Полковник Перекальский 8 февраля 1943 года, поднимая в атаку своих бойцов на улице Ямская гора, был смертельно ранен. Сегодня улица носит его имя.





«Мы каждый год приходим сюда, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради освобождения города. И сегодня нам важно не только сохранить память об ушедших героях, но и передать историю их подвигов молодому поколению», - отметил председатель профсоюзного комитета Курскэнерго Николай Калинин.



