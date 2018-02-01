Курянин помимо долга по алиментам в 320 тысяч выплатит неустойку

В прокуратуру обратилась жительница Щигров, которая пожаловалась, что ее бывший супруг давно не платит алименты на содержание ребенка. Причем ребенок родился в 2007-м, в том же году отца обязали перечислять четверть дохода каждый месяц. Однако бывший муж этого не делал. Задолженность превысила 320 тысяч рублей. При этом в Семейном кодексе прописано, что неплательщик алиментов, помимо долга, обязан заплатить неустойку. Это полпроцента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с отца, уклоняющегося от содержания своего ребенка, неустойки в 48 тысяч рублей. Эти требования суд полностью удовлетворил. Кроме того мужчина должен выплатить долг по алиментам.



