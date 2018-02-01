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Более 1600 сотрудников Курскэнерго прошли обучение в 2017 году

Сегодня, 12:13
Более 1600 сотрудников Курскэнерго прошли обучение в 2017 году
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвел итоги работы по обучению персонала в 2017 году.
В указанный период возможность повысить уровень профессиональной подготовки получили 1624 работника, в том числе  1130 рабочих, 133 специалиста и 361 сотрудник, занимающий руководящую должность. Курсы повышения квалификации прошли 266 работников, вторую или смежную профессию получили 310 человек.
Для обучения своих сотрудников Курскэнерго заключило соглашения с рядом профильных учебных заведений дополнительного профессионального образования. В частности, энергетики имеют возможность пройти подготовку в Петербургском энергетическом институте повышения квалификации, Учебно-методическом центре «Линвит», «Учебно-методическом кабинете» Ростехнадзора. Организована учеба и непосредственно на предприятии. 
«Мы уделяем серьезное внимание профессиональной подготовке всех категорий работников. Освоение новой техники и технологий, которые внедряются на предприятии, требует и новых знаний.  В конечном итоге, бесперебойное электроснабжение потребителей зависит от постоянного совершенствования навыков наших сотрудников, - отметила начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова.

 

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