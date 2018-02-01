Железногорскому селу пообещали решить проблему с водоснабжением

Власти отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о том, что в селе Рышково Железногорского района нет воды. Как рассказали в комитете региональной безопасности, в конце января в результате заиливания водозаборной скважины и выхода из строя насоса без водоснабжения осталось 2 многоквартирных дома, 30 частных и местная школа. Для восстановления водоснабжения создали специальную комиссию. Неисправный насос демонтирован, приобретен новый. Для дальнейшего использования необходимо бурение разведочной скважины и определение водоносного горизонта. Проведением геологоразведки новой скважины, выделением земельного участка, подготовкой проектно-сметной документации и её экспертизы, проведением аукциона по устройству новой скважины займутся администрация Железногорского района совместно Михайловским ГОКом.

Ранее мы рассказывали: в Рышковской школе из-за отсутствия воды приходилось топить снег.