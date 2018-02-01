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Ехавший в Курск грузовик врезался в придорожное кафе

Сегодня, 12:53
Ехавший в Курск грузовик врезался в придорожное кафе
Накануне грузовик "Вольво" врезался в придорожное кафе в Троснянском районе Орловской области. ДТП произошло 13 февраля около девяти утра на 437-м километре трассы М2 «Крым». Причиной стало резкое торможение. Как сообщает «Друг для друга», двигавшаяся перед большегрузом легковая машина резко остановилась перед пешеходным переходом, 32-летний водитель «Вольво» тоже начал тормозить. Заноса избежать не удалось - «Вольво» воткнулся в веранду придорожного кафе. Обошлось без жертв.

 

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