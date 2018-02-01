Экологи проверяют воду в реке Сейм

В Курске заговорили о возможной экологической катастрофе. На берегу реки Сейм в районе школы № 53 появился резкий запах. Причем, на территории городского пляжа он разносится уже несколько дней. Разбираются в ситуации сотрудники Росприроднадзора. Эксперты взяли забор воды на экспертизу. Ситуацию уже прокомментировали в комитете региональной безопасности. «Порывов и повреждений водоканализационных сетей курского водоканала, которые могли бы послужить источником образования сточных вод, не обнаружено», - говорится в сообщении. Не исключено, что причиной ситуации стал сброс сточных вод одним из предприятий. Место сброса стоков имеет характерный запах продуктов брожения и вкрапления зерновых культур. При этом мор рыбы в реке отсутствует. По итогам лабораторного исследования проб будут устанавливаться виновные лица для привлечения к ответственности, - пояснили в региональной администрации.



