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Экологи проверяют воду в реке Сейм

Сегодня, 17:53
Экологи проверяют воду в реке Сейм
В Курске заговорили о возможной экологической катастрофе. На берегу реки Сейм в районе школы № 53 появился резкий запах. Причем, на территории городского пляжа он разносится уже несколько дней. Разбираются  в ситуации сотрудники Росприроднадзора. Эксперты взяли забор воды на экспертизу. Ситуацию уже прокомментировали в комитете региональной безопасности. «Порывов и повреждений водоканализационных сетей курского водоканала, которые могли бы послужить источником образования сточных вод, не обнаружено», - говорится в сообщении. Не исключено, что причиной ситуации стал сброс сточных вод одним из предприятий. Место сброса стоков имеет характерный запах продуктов брожения и вкрапления зерновых культур. При этом мор рыбы в реке отсутствует. По итогам лабораторного исследования проб будут устанавливаться виновные лица для привлечения к ответственности, - пояснили в региональной администрации.

 

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