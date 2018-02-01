В Курской области родились почти 11 тысяч малышей

В Курской области за 11 месяцев 2017-го года родились 10783 малыша. Такие данные приводят в региональной администрации. Все больше курских семей решаются на рождение третьего и последующих детей. Возросло количество многодетных семей. Таких сейчас в регионе порядка 9700. Кроме того, в прошлом году 2751 ребенок нашел новую семью. Таким образом, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилась почти на 5,5%. Родителей, желающих пополнить семью ребятишками из соцучреждений, к этому ответственному шагу готовят теперь профессионалы. Подготовку прошли уже 206 человек.



