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В Курской области родились почти 11 тысяч малышей

Сегодня, 08:02
В Курской области родились почти 11 тысяч малышей
В Курской области за 11 месяцев 2017-го года родились 10783 малыша. Такие данные приводят в региональной администрации. Все больше курских семей решаются на рождение третьего и последующих детей. Возросло количество многодетных семей. Таких сейчас в регионе порядка 9700. Кроме того, в прошлом году 2751 ребенок нашел новую семью. Таким образом, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилась почти на 5,5%. Родителей, желающих пополнить семью ребятишками из соцучреждений, к этому ответственному шагу готовят теперь профессионалы. Подготовку прошли уже 206 человек.

 

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