За безразличие к нетрудоспособной матери курянина отправили на исправительные работы

За уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособного родителя 42 – летний житель Обоянского района приговорен к 8 месяцам исправительных работ. Как пояснили в службе судебных приставов, мужчина был обязан платить алименты на содержание матери. Каждый месяц это чуть более 3,5 тысяч рублей. Исполнять свои обязательства курянин не спешил, нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никаких мер к выплате алиментов не принимал. Когда долг составил 21 тысячу рублей, мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания назначили 80 часов обязательных работ. Однако на путь исправления должник так и не встал и не попытался погасить долг хотя бы частично. Тогда последовало уголовное дело. Суд уже вынес вердикт нерадивому сыну. Его приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка осужденного в доход государства.



