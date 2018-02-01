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Курская делегация участвует в Российском инвестфоруме в Сочи

Вчера, 20:37
Курская делегация участвует в Российском инвестфоруме в Сочи
Курская делегация во главе с губернатором Александром Михайловым сегодня находится в Сочи. Там начал работу Российский инвестиционный форум. Работает выставка, где свои инвестпроекты представил 41 регион России. На курской площадке размещена информация о ста проектах на общую сумму более 650 млрд рублей, включенных в реестр инвестпроектов Курской области. Курский губернатор сегодня принял участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее» под председательством Дмитрия Медведева, дал серию интервью, в том числе ведущим федеральным СМИ. Кроме того, Михайлов подписал соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с главой города Сочи и губернатором Тамбовской области. Также был утвержден план мероприятий на 2018-2019 годы к уже действующему соглашению с Красноярским краем. Глава региона будет находиться в Сочи и завтра - он примет участие во встрече Медведева с главами субъектов РФ.

 

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