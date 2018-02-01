В Курске снова самая дешевая продуктовая корзина

По данным Росстата, в январе Курская область стала лидером среди российских регионов с самой дешевой продуктовой корзиной. Для сравнения: в Соловьином крае она обойдется в 3068 рублей, а в среднем по России – в 3788 рубля. Как пояснили в администрации, сегодня мы полностью обеспечиваем себя мясом птицы, свининой, сахаром, мукой и крупой. Также дешевизна продуктов обусловлена высокой конкуренцией торговых сетей, более тщательным отбором ценовых предложений поставщиков.

Данные Росстата прокомментировал председатель регионального комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаил Аксенов. «Среди 85 регионов России Курская область по уровню цен стабильно находится в первой пятерке. В нашем регионе самые низкие в стране цены на картофель. У нас по-прежнему дешевый хлеб, благодаря возмещению из областного бюджета части затрат на выпечку социальных сортов. Сравнительно недорогие и другие продукты: мясо, молоко, масло подсолнечное, сахар, крупы, макаронные изделия. Кстати, цены на мясо птицы, хлеб ржано-пшеничный и лук – в тройке самых дешевых по стране»,- подчеркнул Аксенов.



