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В курский "Авангард" перешел защитник "Крыльев Советов"

Сегодня, 11:29
В курский
В курском "Авангарде" - пополнение. Защищать цвета клуба будет защитник из "Крыльев Советов" Кирилл Гоцук. Он выступит в составе сине-белых на правах аренды. До зимней паузы в Первенстве ФНЛ Кирилл провёл 18 матчей в составе "Крыльев Советов".  "Универсальный игрок линии обороны, обладающий отличным первым пасом. К тому же, великолепен в отборе и в командной игре", - такую характеристику новичку дал спортивный директор "Авангарда" Антон Воронцов.

 

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