В курский "Авангард" перешел защитник "Крыльев Советов"

В курском "Авангарде" - пополнение. Защищать цвета клуба будет защитник из "Крыльев Советов" Кирилл Гоцук. Он выступит в составе сине-белых на правах аренды. До зимней паузы в Первенстве ФНЛ Кирилл провёл 18 матчей в составе "Крыльев Советов". "Универсальный игрок линии обороны, обладающий отличным первым пасом. К тому же, великолепен в отборе и в командной игре", - такую характеристику новичку дал спортивный директор "Авангарда" Антон Воронцов.