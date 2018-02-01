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В Курске грабитель похитил у пенсионерки кнопочный телефон и 15 рублей

Сегодня, 12:48
В Курске грабитель похитил у пенсионерки кнопочный телефон и 15 рублей
В Курске днем на трамвайной остановке «Автовокзал» злоумышленник вырвал сумку у 62-летней пенсионерки и убежал. Добыча оказалась небогатой. Внутри были только старый кнопочный телефон, банковская карта и 15 рублей. Разочаровавшись, он выбросил похищенное и скрылся. Сотрудники полиции нашли и украденную сумку, и грабителя. Им оказался 30-летний житель Железногорска, ранее уже судимый за подобные преступления. В отделе полиции он дал признательные показания и решил сотрудничать со следствием. За грабёж, независимо от стоимости похищенного имущества, уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

 

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