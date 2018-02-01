В центре Курска энергетики устраняют повреждение тепломагистрали

Сегодня утром на улице Мирная специалисты курского филиала «Квадры» обнаружили повреждение тепломагистрали и приступили к ремонту. В компании сообщили, что речь идет о ветхом участке сети. На месте работает оперативно-ремонтная бригада, укомплектованная всем необходимым. Специалисты откачали воду из теплосетевого канала и определились с объемом предстоящих работ. В компании отметили, что на время ремонта потребителей, получающих тепло и горячую воду от тепломагистрали по Мирной, переключили на резервную схему теплоснабжения. На отдельных участках возможно временное ухудшение параметров теплоносителя. В общей сложности речь идет о 25 домах по адресам: ул. Мирная, 5, 11, 17/69, 19, 19-а, 19б, 21, 23; ул. Володарского, 56, 63-а, 65, 67, 69, 70, 75, 77, 81, 81-а; ул. М. Горького, 55, 57, 63, 63-а, 67; ул. Ленина, 62/2, 63. Завершить работы планируется до 17.00.