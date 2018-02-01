«Бездомный полк»: Военнослужащие со своими семьями собираются выйти на акцию в День Сил спецопераций 27 февраля

Инициаторы группы «Бездомный полк» сообщили о планах проведения протестного мероприятия в День Сил спецопераций РФ у стен здания НЦУО. Активисты хотят получить ответы на вопрос, когда буден сдан в эксплуатацию дом для военнослужащих, расположенный на улице Левобережной, пишет «Цензуры.Нет».

Со слов одного из активистов акции «Бездомного полка» Роман Федоров, они собираются выяснить, когда военнослужащим ожидать своего жилья, так как высотки уже превратились в долгострои. Кроме того, участники акции недовольны тем, что никто не несет уголовной ответственности за хищение миллиардов рублей, выделенных Минобороны для строительства жилья для семей военнослужащих. При этом Федоров отмечает, что будущая протестная акция не является митингом. Собравшиеся просто напишут коллективное обращение к главе страны, дабы он взял под личный контроль продвижение строительства на улице Левобережной, которое уже давно должно было сдано в эксплуатацию.

Федоров признался, что надеется на успешный исход предстоящей демонстрации, так как похожую они провели в ноябре прошлого года, после чего было сдано одно крыло дома на улице Левобережной.

Со слов Федорова, строительство квартир для военнослужащих РФ началось около семи лет назад. Стройкой занялась стройкомпания «СУ-155», которая, получив 68 миллиардов рублей от Минобороны, объявила о своем банкротстве. При этом высотки были уже достроены на 90%.

После этого Минобороны при помощи подконтрольной акционерной организации «Главное управление обустройства войск» занялось продолжением строительства, вследствие чего свои квартиры на улицах Большая Очаковская и Синявинская получили сотни семей военнослужащих. Однако 20 высоток на улицах Левобережная и Полины Осипенко превратились в настоящие долгострои, из-за чего несколько десятков тысяч военнослужащих сол своими семьями не могут получить свой собственный дом.