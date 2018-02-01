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В Беловском районе побывал «ПравоМобиль»

Сегодня, 12:00
В Беловском районе побывал «ПравоМобиль»
В Беловском районе прошла очередная акция проекта «ПравоМобиль». Он направлен на обеспечение доступности юридической помощи для курян, живущих в отдаленных населенных пунктах. В составе выездной бригады - юристы, обладающие знаниями в различных областях права. Это представители полиции, прокуратуры, судебные приставы, нотариусы, налоговики. За юридической помощью обратились 26 жителей Беловского района, им дали 30 консультаций. Как отметили в УМВД, акция показала, что чаще всего задают вопросы, касающиеся оформления земли и недвижимости, кредитования и займов, оснований привлечения к административной и уголовной ответственности. Следующий выезд «ПравоМобиля» запланирован на 26 февраля. Он отправится в поселок Золотухино.

 

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