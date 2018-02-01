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В Курске строительная компания задолжала сотрудникам 9,5 миллионов

Сегодня, 08:04
В Курске строительная компания задолжала сотрудникам 9,5 миллионов
В Курске генеральный директор строительной организации подозревается в невыплате зарплаты работникам. СК завел уголовное дело. По версии следствия, с  октября  по середину декабря 2017 года гендиректор одной из строительных компаний умышленно не выплачивал свыше двух месяцев зарплату более 200 работникам. Долг перед потерпевшими составил почти 9,5 миллионов рублей. Эксперты изучают бухгалтерскую документацию, устанавливают количество потерпевших. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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