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Гастролёры обворовывали у банков курских пенсионеров

Сегодня, 13:31
Гастролёры обворовывали у банков курских пенсионеров
Полицейские задержали граждан одного из государств СНГ, подозреваемых в многочисленных кражах. Гастролёры не в первый раз приезжали в Курск. В декабре от их действий пострадала пожилая женщина. Февральский визит криминального квартета обернулся задержанием. Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Они следили в банках за пенсионерами и выясняли, сколько денег те снимают со своих счётов и куда их кладут. Кража совершалась в ближайшей аптеке или продуктовом магазине. Воровка подходила вплотную к пожилым женщинам и незаметно вытаскивала кошелёк. В одном случае 85-летняя курянка лишилась 23 тысяч рублей, а в другом её ровесница уже 30 тысяч. Также подозреваемым удалось опустошить похищенную банковскую карту одной из потерпевших. Полицейские вычислили автомобиль подозреваемых, отследили их перемещения и произвели задержание с поличным. Обнаружили и похищенные деньги. В первую очередь следователи постарались обеспечить потерпевшим возмещение ущерба. По фактам совершённых краж уже возбуждены уголовные дела. 
Есть основания полагать, что задержанные причастны к аналогичным преступлениям в десятках городов России и ближнего зарубежья. 

 

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