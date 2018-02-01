«Авангард» отправился в Пермь на четвертьфинальный матч Кубка России

Завтра, 27 февраля, футболисты курского «Авангарда» проведут первый в этом году матч сезона-2017/18. Впервые в своей истории наша команда сыграет в четвертьфинале Кубка России. В Перми куряне встретятся с клубом Премьер-лиги «Амкар». Начало поединка в 17.30 мск. Команда уже вылетела в уральский город. Если для команды Хасанби Биджиева эта встреча станет первой на таком уровне, то «Амкар» проведет уже седьмой кубковый четвертьфинал в своей истории. До этого он пять раз добирался до полуфинала.



