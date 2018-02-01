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Щигровцам продавали опасное мясо

Сегодня, 12:02
Щигровцам продавали опасное мясо
Сотрудники Россельхознадзора устроили внеплановую выездную проверку в отношении торговой сети в Щигровском районе. В магазинах ревизоры обнаружили продукцию животного происхождения. Замороженные свиные ноги, рулька и полуфабрикаты реализовывались без указания даты выработки, сроков годности и условий хранения. Такие продукты  признаются некачественными и опасными, подлежат снятию с реализации и утилизируются. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Также выдано предписание об устранении нарушений. Мясную продукция общим весом 24 кг изъяли из оборота.

 

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