Щигровцам продавали опасное мясо

Сотрудники Россельхознадзора устроили внеплановую выездную проверку в отношении торговой сети в Щигровском районе. В магазинах ревизоры обнаружили продукцию животного происхождения. Замороженные свиные ноги, рулька и полуфабрикаты реализовывались без указания даты выработки, сроков годности и условий хранения. Такие продукты признаются некачественными и опасными, подлежат снятию с реализации и утилизируются. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Также выдано предписание об устранении нарушений. Мясную продукция общим весом 24 кг изъяли из оборота.



