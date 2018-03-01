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Около тысячи курян отправятся на общественные работы

Сегодня, 08:25
Около тысячи курян отправятся на общественные работы
Порядка тысячи курян примут участие в оплачиваемых общественных работах в 2018 году. Соответствующее постановление подписал губернатор. Куряне будут задействованы в подсобных работах по ремонту и благоустройству дорог, населенных пунктов, в строительстве, в сельскохозяйственных и лесохозяйственных работах. Кроме того, у жителей региона будет возможность принять участие в оформлении страховых полисов, проведении опросов и анкетировании, делопроизводстве, в обслуживании библиотечной сферы, организации досуга детей. 

 

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