Около тысячи курян отправятся на общественные работы

Порядка тысячи курян примут участие в оплачиваемых общественных работах в 2018 году. Соответствующее постановление подписал губернатор. Куряне будут задействованы в подсобных работах по ремонту и благоустройству дорог, населенных пунктов, в строительстве, в сельскохозяйственных и лесохозяйственных работах. Кроме того, у жителей региона будет возможность принять участие в оформлении страховых полисов, проведении опросов и анкетировании, делопроизводстве, в обслуживании библиотечной сферы, организации досуга детей.



