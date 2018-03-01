Курянин в среднем тратит в год 176 тысяч

По данным Курскстата оборот розничной торговли в 2017-м составил 197 млрд рублей. Если эту сумму разделить на население региона, то за год каждый житель Курской области в среднем потратил порядка 176 тысяч. Если сравнивать 2016 и 2017 годы, то в прошлом году куряне больше покупали сахара – на 26%; круп – на 19%; макаронных изделий – на 11%; растительного масла – на 9%; свежих фруктов – на 7%. Если говорить про непродовольственные товары, то куряне покупали больше строительных материалов на 93%, мобильных телефонов – на 54%; холодильников – на 16%; велосипедов – на 15%.