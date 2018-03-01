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Курянин в среднем тратит в год 176 тысяч

Сегодня, 08:27
Курянин в среднем тратит в год 176 тысяч
По данным Курскстата оборот розничной торговли в 2017-м составил 197 млрд рублей. Если эту сумму разделить на население региона, то за год каждый житель Курской области в среднем потратил порядка 176 тысяч. Если сравнивать 2016 и 2017 годы, то в прошлом году куряне больше покупали сахара – на 26%; круп – на 19%; макаронных изделий – на 11%; растительного масла – на 9%; свежих фруктов – на 7%. Если говорить про непродовольственные товары, то куряне покупали больше строительных материалов на 93%, мобильных телефонов – на 54%; холодильников – на 16%; велосипедов – на 15%.

 

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