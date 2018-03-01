Бухгалтер школы получила срок за мошенничество и служебный подлог

Суд вынес приговор бывшему бухгалтеру одной из школ Курска. Подсудимая, зная о порядке начисления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, несколько лет вносила ложные сведения в справку о зарплате, занижая ее размер. Необходимые документы и заявление о назначении ей субсидий женщина представляла в МФЦ. Комитет соцзащиты перечислял ей деньги. Так курянка незаконно получила более 50 тысяч рублей - сообщили в прокуратуре. В итоге суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно. Также женщина должна выплатить штраф 25 тысяч рублей. Ущерб, причиненный региональному бюджету, был полностью возмещен.



