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Бухгалтер школы получила срок за мошенничество и служебный подлог

Сегодня, 11:44
Бухгалтер школы получила срок за мошенничество и служебный подлог
Суд вынес приговор бывшему бухгалтеру одной из школ Курска. Подсудимая, зная о порядке начисления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, несколько лет вносила ложные сведения в справку о зарплате, занижая ее размер. Необходимые документы и заявление о назначении ей субсидий женщина представляла в МФЦ. Комитет соцзащиты перечислял ей деньги. Так курянка незаконно получила более 50 тысяч рублей - сообщили в прокуратуре. В итоге суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно. Также женщина должна выплатить штраф 25 тысяч рублей. Ущерб, причиненный региональному бюджету, был полностью возмещен.

 

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