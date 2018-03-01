Курский "Авангард" начинает весеннюю часть ФНЛ в Красноярске

Сегодня в Красноярске "Авангарду" предстоит провести стартовый поединок весеннего этапа Футбольной национальной лиги. Матч в рамках 26 тура куряне проведут с «Енисеем». По итогам осенней части сезона команда Хасанби Биджиева расположилась на 14-й строчке турнирной таблицы. У курян – 28 очков. У красноярцев, под руководством знаменитых в прошлом игроков московского «Спартака» Дмитрия Аленичева и Егора Титова лидирующих в ФНЛ, баллов ровно в два раза больше – 56. В матче 1-го круга «Енисей» нанес «Авангарду» сокрушительное поражение в Курске, забив 4 безответных мяча. Начало сегодняшнего поединка в 13 часов по московскому времени.