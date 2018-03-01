Как на самом деле решится жилищный вопрос военнослужащих в России

После того, как была проведена акция "Бездомного полка”, посвященная жилищному вопросу российских военнослужащих, она не получила желаемого ажиотажа в СМИ. Журналисты «НГ» решили выяснить, как на самом деле решается данная проблема, а также рассказали о личности лидера Романа Федорова.

Тогда возле здания Национального центра управления обороной на Фрунзенской набережной собравшиеся офицеры вместе с членами их семей подписывали петицию к главе страны, затрагивая злободневные темы недостроенного жилья. Также было отмечено, что чиновники Минобороны отказываются заселять семьи военнослужащих в пустующие аналоги, после чего люди рассказали о коррупции, воровстве и беззаконии, царящем в ведомстве. По мнению организаторов мероприятия, прошедшего 23 февраля, все должно было решиться в пользу пострадавших лиц, учитывая предвыборную ситуацию. Вот только некоторые нюансы заставили экспертов пересмотреть сложившуюся ситуацию.

Роман Федоров сразу стал лидером борьбы за обиженных товарищей, а также вместе с единомышленникамипринял участие в марше "Бездомного полка”. Он красноречиво говорил о беспределе чиновников, от которых страдает военное и гражданское население, но публикации в сетях показали, что попытки показать себя на трибуне потерпели крах. Человека, надевшего на одежду георгиевскую ленточку, организаторы отказались пустить на митинг, вызвав возмущение с его стороны. Однако в Facebook лидер выглядит иначе, позируя перед камерами с закрытым лицом без такого атрибута. Цвет флагов на заднем фоне предположительно относится к "Русскому маршу”, прошедшему в прошлом году 4 ноября. Там лидер занимает место активиста или организатора, находясь за сценой для выступления, куда могут попасть лишь избранные лица.

Затем на записи можно услышать его свист, поддерживающий полковника Шендакова, пока тот осуждал "Крымнашизм” и негативно отзывался о людях с георгиевскими ленточками. Также он нелестно отозвался о жизни в стране и Владимире Путине, назвав многих лиц из окружения президента "шакалами”. Роман Федоров даже держал фуражку оратора, стоя спиной к камерам в черной куртке. Сейчас он стал другой личностью, собирающей подписи под документом к главе РФ, о котором было сказано много нелестных слов, так как он способен помочь военным в решении наболевшей проблемы. Однако воззвания и сообщения лидера на "Военсуде” красноречиво говорят об истинном отношении к нынешней власти.

Возможно, человек слишком увлечен политическими амбициями и не может определиться с идеологической ориентацией. Также он представляет себя в образе революционера, совершающего подвиг для народа, но только признания до сих пор не получил. Выступление "Бездомного полка” прошли без масштабного размаха, но Федоров призывает сограждан не останавливаться на достигнутых результатах и упоминает о предложении со стороны группы людей, предлагающих продолжить мероприятие в разных уголках страны. Он не уточняет, к какому движению относятся неизвестные особы, хотя такие призывы могут являться просто состоянием мятежной души вождя.

Если не обращать внимание на петиции лидера, а обратиться к документам, ситуация с жильем для военных решается позитивными темпами. Эта проблема могла быть закрыта два года назад, но из-за банкротства генподрядчика, обязательства "СУ-155” взяла на себя Миноборона. Руководство прекрасно осознавало проблемы при ускоренных сроках сдачи объектов в эксплуатацию из-за форс-мажорных обстоятельств. Несмотря на такие показатели, ведомство четко выполняет задачи, поставленные главой страны вместе с моральным долгом перед военными.

На протяжении 28 рабочих месяцев было сдано 39 высотных корпусов, имеющих 9 535 квартир. Это относится к жилищным комплексам на улицах Большая Очаковская и Синявская. Там уже живут 6000 семей, обустроивших свой быт и проводящих праздники, но Роман Федоров отказывается верить в эти факты, считая данные действия очередной газетной уткой, не соответствующей реальности. Сейчас остались недостроенными микрорайоны, расположенные на улицах Левобережной и Полины Осипенко с 6496 квартирами. Из них 1039 объектов отдадут под заселение в первой половине марта, а большинство участников акции ждут свою очередь. Они прекрасно понимают сложную ситуацию, возникшую в ведомстве, хотя данная тема не интересует лидера и его единомышленников.

Источник материала - http://www.ng.ru/politic/2018-03-02/100_polk20318.html