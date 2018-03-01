Куряне к 8 марта воруют из магазинов духи

За минувшие выходные полицейские задержали двух курян по подозрению в кражах из магазинов парфюмерии. Ранее судимые безработные злоумышленники искали возможность порадовать своих женщин 8 марта, но средствами для этого не располагали. Единственным вариантом для них стало похищение подарка. Так в торговом центре на улице Карла Маркса мужчина попытался вынести, не заплатив, флакон женской туалетной воды. Сотрудники службы безопасности магазина остановили его на выходе из торгового зала, а затем передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Другой многократно судимый курянин за парфюмерией пришёл в торговый центр на проспекте Дружбы. 20-летний злоумышленник похитил два флакона дорогих ароматов стоимостью более 5 тысяч рублей и сумел скрыться. Сотрудники магазина обнаружили пропажу и обратились в правоохранительные органы. После просмотра записи с камер видеонаблюдения они узнали преступника. Его задержали дома. Туалетную воду он ещё не успел подарить – оба флакона изъяли. Сейчас молодой человек даёт признательные показания и сотрудничает со следствием. За кражу ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.