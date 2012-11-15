Курянин ради бутылки продал единственный телевизор

Курянин с богатым криминальным прошлым преподнёс своей жене неприятный сюрприз. Когда женщины не было дома, он вынес из квартиры и продал единственный телевизор. Вырученные деньги потратил на спиртное. Обнаружив пропажу, потерпевшая написала заявление в полицию, а мужчина не стал скрывать свою причастность к преступлению. Он рассказал, что продал телевизор прохожему на улице. Сейчас похищенное имущество разыскивается. Стражи порядка предлагают человеку, который приобрёл чужую технику, добровольно её выдать, чтобы избежать уголовной ответственности за скупку краденого. До суда подозреваемый останется под подпиской о невыезде, в ближайшем будущем вновь отправится в места лишения свободы.