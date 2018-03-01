Cотрудники Курскэнерго в январе 2018 года выявили хищений электроэнергии на сумму свыше одного миллиона рублей

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжается системная работа по выявлению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи и приборов учета на предмет незаконных подключений.

В январе текущего года сотрудниками районов электрических сетей, специалистами управления учета электроэнергии и отдела безопасности филиала выявлено 20 фактов незаконного энергопотребления общим объемом более 160 тысяч кВт*ч. Специалистами филиала подготовлены и направлены заявления в территориальные отделы полиции о привлечении нарушителей к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

Энергетики напоминают, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления факта хищения нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Следует отметить, что с 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за энерговоровство. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Курскэнерго обращается к жителям Курской области с просьбой сообщать об известных им фактах энерговоровства по телефону горячей линии 8-800-50-50-115, либо направляя сообщения по номеру +7 915-38-000-38 в Teleram и Viber (все звонки и сообщения бесплатные), а также в районы электрических сетей.