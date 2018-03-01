поиск по сайту
 

Завтра в Курской области снова ожидается снегопад

Вчера, 13:56
Завтра в Курской области снова ожидается снегопад
Не успели с курских улиц вывезти весь снег, выпавший в выходные, как синоптики снова прогнозируют обильные осадки. Предупреждение распространило МЧС. Сегодня ночью ожидается небольшой снег, завтра днем умеренный, местами сильный снег. В отдельных районах возможен мокрый снег, морось. Также местами туман, гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. При этом будет сильный ветер порывами до 13 м/с. Меж тем, температура завтра составит 1-6  мороза. Участников дорожного движения призывают быть внимательными и осторожными. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама