Завтра в Курской области снова ожидается снегопад

Не успели с курских улиц вывезти весь снег, выпавший в выходные, как синоптики снова прогнозируют обильные осадки. Предупреждение распространило МЧС. Сегодня ночью ожидается небольшой снег, завтра днем умеренный, местами сильный снег. В отдельных районах возможен мокрый снег, морось. Также местами туман, гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. При этом будет сильный ветер порывами до 13 м/с. Меж тем, температура завтра составит 1-6 мороза. Участников дорожного движения призывают быть внимательными и осторожными.